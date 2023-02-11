大陸新任國台辦主任宋濤向國民黨訪問團表示，歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，對此，民進黨立委許智傑表示，蔡政府一直保持著開放的態度，只要能維持理性平等及相互尊重的原則，非常樂見雙方有更多的交流。

國民黨副主席夏立言一行在9日見到了新上任的國台辦主任宋濤，10日則拜會即將接任政協主席的中共政治局常委王滬寧，根據夏立言轉述，王滬寧會見時三度向宋濤交代，台灣農漁民提的要求，一定要落實；對此，許智傑說，中國大陸長期使用養套殺的方式對待台灣農業，之前對澳洲龍蝦也是採用同樣的手段，夏立言願意為台灣人民發聲的部份可以給予肯定。

許智傑指出，希望能再加強展現相互尊重的原則，中國大陸不吃台灣的豆腐，國民黨也不要被中共利用，尊重對談才能讓兩岸都獲利。

宋濤也民進黨喊話，歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，許智傑指出，蔡政府一直保持著開放的態度，只要能維持理性平等及相互尊重的原則，非常樂見雙方有更多的交流，甚至若安排第三地交流或是國際上正式場合互動，都是很棒的選項，樂見其成。