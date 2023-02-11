大陸「南方＋」用戶端報導，根據中國地震台網正式測定，2月11日10時41分在廣東省河源市源城區（北緯23.76度，東經114.64度）發生規模4.3地震，震源深度11公里。震央位於廣東省河源市源城區源西街道附近，距離河源市東源縣新港鎮人民政府3公里，河源市源城區城區6公里，河源市城區6公里，廣州市157公里。

此次地震距離河源-邵武斷裂約1公里。震央100公里範圍內，曾發生規模5.0以上地震4次，其中規模5.0-5.9地震3次，規模6.0-6.9地震1次，最大地震為1962年03月19日在廣東河源發生的規模6.1地震（距離本次震央約5公里）。1970年以來，震央50公里範圍內曾發生規模3.0以上地震82次，其中規模3.0-3.9地震68次，規模4.0-4.9地震14次，時間最近一次規模4以上地震是2014年7月11日東源縣規模4.0。

據瞭解，廣東河源市區震感強烈，暫未接到人員傷亡和財產損失情況報告。廣州、深圳、佛山、惠州、汕頭、梅州、河源、東莞等地網友表示震感。地震發生後，廣東省地震局迅速啟動IV級地震應急回應，及時應急處置。

截至11點54分，共發生餘震70次，最大餘震規模2.0，根據廣東省地震局與中國地震台網中心聯合會商認為，本次地震類型為主餘震型，近期原震區發生規模5以上地震的可能性不大。