大甲城公益募款音樂園遊會今在大甲體育場登場，出動17輛各具特色之胖卡餐車。（主辦單位提供／陳淑娥台中傳真）

大甲城公益募款音樂園遊會今在大甲體育場登場，出動17輛各具特色之胖卡餐車。（主辦單位提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲中央扶輪社為協助順天國中音樂班老舊樂器更新募款，投入近半年規畫，11日結合在地音樂及表演藝術團體共同參與演出，同時邀請胖卡美食餐車銷售特色美食，吸引1500人次參與，創造35萬元消費，總計約募得15萬元，將捐給順天國中協助管樂團更換樂器。

大甲城公益募款音樂園遊會今在大甲體育場登場，出動17輛各具特色之胖卡餐車，從西式的炸物、PIZZA、黃金脆皮起司捲、可樂餅，到中式的大腸包小腸、烤魷魚、雞蛋糕、手調冷熱飲數十種琳瑯滿目的餐食，讓一家大小在欣賞五彩繽紛的擬人化胖卡車之餘，也能吃飽喝足。

大甲中央扶輪社長陳力平表示，社內每半年都會舉辦一次家庭日，社友們攜家帶眷出席，一同促進社友與眷屬間的情感交流。順天國中管樂團成立至今20餘載，屢屢在全市與全國比賽獲得相當優秀的成績，去年更榮獲全國賽室內管樂合奏之「特優」佳績。

陳力平說，但許多大型樂器在日積月累的使用後皆已老舊，很難發揮樂器該有的音質，校內徵招部分團員，因無力負擔個人樂器費用，因此需要買添購新的樂器或是大維修，此次管樂團將於音樂園遊會演出募款，望能延續順中管樂團的輝煌。

順天國中校長陳隆彬指出，感謝大甲中央扶輪社提供有意義的活動，讓文昌國小與順天國中管樂團能夠展現音樂學習成果。順天國中管樂團成立20多年，許多樂器雖已老舊，但學生還是很珍惜，認真地在音樂學習的路上付出更多時間與心力，順天之子不僅把功課讀得好，更發展一項良好的興趣與專業的音樂才能。

大甲中央扶輪社指出，今天遊園會創造35萬元消費，總計約募得15萬元，將捐給順天國中協助管樂團更換樂器。陳隆彬感謝說，期盼今年能為台中再次取得全國賽特優好成績。