為保障代理教師的權益，桃園市政府宣布將實施「代理教師全年聘期」，台中市議員王立任指出，六都中包括新北、台中、台南都未給予代理教師完整聘期，呼籲台中市政府教育局應跟進並制定相關政策，落實「同工同酬」。教育局強調，代理教師待遇應有全國一致性，將建議中央訂定相關規範。

王立任表示，代理教師即便未在國中小學兼任行政助理，仍須利用寒暑假時間備課，時常要協助處理校務或班務，工作內容幾乎等同於正式教師，但其聘期多從當年8月27日計算至隔年7月2日，等於只能領取10個月又7天薪資，衍生「同工不同酬」的疑慮。

王立任指出，他過去在議會就曾質詢過代理教師的聘期問題，盼落實同工同酬，且桃園市針對國中小、公立幼兒園將實施代理教師全年聘期，已聘用的代理教師不論起聘日為何時、聘期皆延長至7月31日，下學期才受聘者的起聘日也從2月1日起算，可與正式教師一樣領滿1年12個月薪資。

王立任強調，目前台北市已給予代理教師完整聘期、高雄市在教育局同意下也給予完整聘期，市長盧秀燕自詡為全國「教育王」，更應維護教師工作權，呼籲市府建立代理教師全年聘期制度，藉以留住優秀師資、減少代理教師經常流動衍生的親師生溝通問題。

教育局表示，台中市代理教師有1768人，市府從106學年度開始已延長其聘期2周，並給予兼任行政職的代理教師完整聘期，若要全面增加至所有代理教師擁有完整聘期，每年經費約增加2.2億元；代理教師的待遇不應因地方財政狀況而有差別待遇，市府將建議中央訂定相關聘期規定，能全國統一適用，並盼中央補足相關經費差額。