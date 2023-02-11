知名補習班英代外語無預警歇業，分布新北、桃園與新竹的學生面臨無法上課與繳費問題，中華民國補教業品保協會協調5間補習班業者提供等值服務，協助學員6個月內換取課程，但若分期未繳納完畢欲參加等值課，恐需繼續付款。學員關注新補習班開設堂數與當初在英代買的堂數差很大，品保協會回應，業者均有原課程與學生，已做最佳安排，且對學員申請將從寬認定。

受英代外語無預警歇業影響的學員，今在說明會場與補習班業者諮詢等值課程資訊。（蔡明亘攝）

補教業品保協會今舉辦等值課程服務說明會，邀集桃市府教育局、桃園市補教協會理事長吳正吉，以及巨匠美語、地球村英日韓語、洋碩美語、菁英國際英日語、戴爾美語共5業者，說明課程方案，今約有35名學員到場諮詢。等值課程提供600個名額，學員確認課程內容與申請效期等注意事項後，可至協會網站登記，8月10日截止，部分補習班有不同截止日需注意。

補教業品保協會副秘書長陳中和說明，許多同學關心，換等值課與分期付款間利害關係，據短期補習班定型化服務契約書第10條規定，補習班無法提供服務後，學員可向貸款機構申請止付餘額，不過若補習班已有提供履約保障且經學員同意者不在此限，例如等值課總時間大於分期費用，就可能要繼續付款，會依合理性判斷，強調學員須注意「參加等值課有繼續分期繳費的可能」。

陳中和表示，等值服務依據來自定型化契約條文，在6個月內找到性質相近補習班換取等值服務，但不包括贈品或贈送的課程，有些補習班會私下承諾學員，並不會在等值服務兌現，依補習班收費標準，每期收費不得超過6個月，故等值課程提供最高6個月。

為簡化學員上課效期審查困擾，陳中和強調，學員申請等值課一律「從寬認定」，但需注意每位同學依報名課程擇一補習班申請，不得任意更改，線上課程開通則需配合各補習班規範，原則每位學員僅受理一類課程申請，若報名兩類不同課程，將依學生名冊登載事實另外受理登記。此外，航空班專案全由洋碩美語提供，若航空班學員也有報英文課，須先選航空班別，後續依名冊由專人確認。

陳中和說，目前受理學員權益申訴案約547筆，其中9成都詢問分期付款退費問題，收集資料後會交消保官參考，協會發送等值課程通知，其中有200筆遭退件，提醒學員隨時關注最新訊息。

說明會中，許多學員提問為何等值課程不等值？補教業品保協會秘書長張浩然解釋，不少人誤會等值服務意思，認為當初在英代買200堂課，就要獲得200堂等值課，但這些無償提供服務的補習班，有原本的班別與學生，大量課程無法讓這些補習班無償處理，目前已作最佳、最大化安排。

張浩然提醒，已在英代繳清學費者，可參加等值課並同時申請退費申訴，不過依規定，分期未繳清者若參加課程，還要持續繳納，雖此條文不合理，仍提醒學員別忽略法律規定，重視自身權益。

教育局表示，目前收到約260件申訴，未繳完分期者可視自身情況，決定是否參加等值課或申請止付走申訴管道，學員與英代間消費爭議，許多人已線上申訴，若仍有需求可提二次申訴，後續消保官將視英代處理態度，不排除協助學員提起團體訴訟，行政院消保處2月下旬也將開會協調，網站會不定期更新QA，強調學員不必擔心，市府與消保官會積極維護學員權益。