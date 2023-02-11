學甲區蜀葵花海已是地方指標觀光景點，每年花期可吸引10萬人潮拍照打卡，今年已花開3成，在地的光華里25日舉辦開幕迎接花季到來，今年花期約1個多月，預計3月中可達滿開。

台灣2月追逐櫻花，3月來看蜀葵花海，學甲蜀葵花海10年前原僅一戶農家種植，被發現後為人驚艷，花開時又被稱為「一丈紅」，地方決定以此做為發展觀光，拓廣種植約7、8公頃，卻因種植過程麻煩，無經濟價值等因素陸續放棄，種植面積銳減，現僅留光華里約1公頃多，在網路文章推薦下，學甲蜀葵花文化節已成為地方指標性活動。

學甲蜀葵花季已成地方指標景觀。（光華里長邱益在提供／程炳璋台南傳真）

蜀葵花開時每株花長得比人還高，花海十分壯觀，花叢旁另種植1.5公頃紫色的鼠尾草、紅色的火焰雞冠花，並試種百日草與魯冰花等其他顏色花種，遊客站在高低層次分明的花海中，群花環繞適合擺拍。

學甲蜀葵花季約1個多月，過去花季期間總能吸引10萬人次遊客來賞花踏春，今年新冠肺炎疫情徹底解封，甚至逐漸擺脫戴口罩束縛，地方擴大舉辦，3月4日將在花海區舉辦藝術派對，搭配市集、花燈展示、武術表演、寫生比賽音樂演奏與文創小物DIY，較往年更豐富的表演與活動。

蜀葵花田所在地的光華里長邱益在持續關注花況，他表示，今年因為缺雨水，火燄雞冠花開花尚不理想，主角的蜀葵花仍維持水準，花期略為提早，花開的高度較低，目前約開3成，25日開幕花季，約可達5成開花，預計3月中旬可達滿開盛況。