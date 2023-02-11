許多人以為肚子變大，就是體重增加，但也可能是疾病造成。外科陳榮堅醫師表示，肚子變大常見原因有3個，包括消化不良、中心型肥胖、腫瘤，其中腫瘤是最不樂見的情況，例如子宮肌瘤等，建議民眾平時作息要正常、均衡飲食。

陳榮堅醫師在個人網站提到，肚子大有可能是「消化不良」，腹部經常脹氣，腹壁長時間被撐大，再加上運動量不足，容易有肚子大的情形；第二種是「中心型肥胖」，與代謝性疾病有關，例如糖尿病、高血脂患者，脂肪容易囤積在肚子；第三是「腫瘤」，肚子會異常的大，比如子宮肌瘤等，也是最不樂見的情況。

陳榮堅分享案例，一名30歲女性四肢纖細，但肚子卻非常大，常被誤會是懷孕，讓她非常困擾急就診，醫師發現她肚子有一個凸起的硬塊還偏右側，若只是肥胖並不會偏向某一邊，摸起來也不會硬，而是呈現柔軟的觸感，儘管患者有摸到硬硬的觸感，但都誤以為是便秘，進一步檢查得知，她肚子裡有18公分大的子宮肌瘤，隨後趕緊轉介給婦產科處理。

陳榮堅也提到，中心型肥胖與代謝症候群有關，指容易導致心血管疾病的危險因子總稱，若想遠離代謝症候群需掌握5重點，正確飲食、規律運動、遠離菸酒、健康檢查、壓力管理，飲食上選擇低油、低糖、低鹽、高纖，平時要多運動，有助能加強心肺功能，也能使血管彈性變好，若感覺到壓力大時，可以試著用運動抒發或找人傾訴。