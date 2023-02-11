桃園市近年在在河岸邊設置多條自行車步道，每條自行車步道全長動輒好幾公里，萬一有民眾需要救援，救護人員無法精確掌握事發地點，恐會延誤搶救時間，為此地方民代、水務局人員前往現場勘查，市府決議在南崁溪自行車道中挑選1公里，用簡要色卡來呈現自行車段、並加註定位地圖QR Code，試辦「區段識別安全網」。

市議員錢龍指出，去年有民眾南崁溪自行車道上運動時，突然因為心肌梗塞而倒臥在車道上，所幸有民眾碰巧經過及時將人送醫搶救，這才救回一命。

錢龍認為，自行車步道與一般道路不同，沒有巷弄標示可以讓救護人員立即掌握事發地點，為此希望能以顏色區分自行車段，讓民眾可以先大約辨識自己的位置，定位地圖QR Code的想法則考量疫情爆發後，多數民眾已經熟悉掃描QR Code的做法，可行性高。

水務局回應，有民眾陳情南崁溪竹夢橋旁自行車道先前曾發生意外事故，因此當地民代與里長於上月31日辦理現場會勘，建議於此處沿岸自行車道設置路段辨識牌。

水務局說，經現場勘查後，一般自行車道都有設置里程牌標誌，但此處人潮眾多，且自行車道較長，可試辦里程牌並設置簡要色卡呈現所在自行車段，並加註定位地圖QR Code，以利民眾遇急難需救治，可依路段辨識牌告知救護人員所在位置。

水務局進一步說明，南崁溪自行車道總長約為22公里，預計將於竹夢橋一帶規畫試辦範圍，從景興宮河底橋至榮興橋上游約1公里，研議將增設區段識別安全網。