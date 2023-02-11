執導奧斯卡最佳電影《火戰車》（Chariots of Fire）的英國知名導演Hugh Hudson（音譯：修哈德遜）今（11日）驚傳病逝，享壽86歲，他的家人已證實噩耗，但未公開確切的死因。

根據外媒綜合報導，修哈德遜的家人在聲明中指出，修哈德遜歷經一場短暫的疾病，2月10日病逝於倫敦的查林十字醫院(Charing Cross Hospital)，家人作風低調，沒有多加透露死因。

修哈德遜1936年8月生於英國倫敦，生前擁有兩段婚姻，1997年和畫家結婚並生下一子，2003年再婚曾飾演龐德女郎的英國演員瑪瑞·亞達波（Maryam D'Abo）。

修哈德遜的代表作為1981年上映的《火戰車》，一口氣榮獲奧斯卡最佳電影、最佳原創劇本、最佳服裝設計和最佳原創音樂獎，其中配樂被視為神作，但創作者、著名音樂家Vangelis（范吉利斯）已於去年5月離世。曾在電影中演出的英國男星Nigel Havers得知導演的噩耗，難過地表示：「《火戰車》是我事業中其中一個最美好的經驗，我像很多其他人一樣，是多虧他才有之後的發展。我會很懷念他。」