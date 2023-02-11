副總統賴清德為鼓勵台南市的籃球小將們，今天下午邀請永仁國、高中女籃隊及善化高中男籃隊選手，一起在台南市東區南紡威秀影城觀賞電影《灌籃高手》，並勉勵籃球小將們再接再勵好好打籃球，為國爭光。

副總統賴清德邀請台南市善化高中男籃隊一起觀賞電影《灌籃高手》。（市府提供／洪榮志台南傳真）

賴清德表示，與好友相揪看電影是人生一大樂事，也是美好的回憶。《灌籃高手》是他年輕時的回憶，以前看漫畫、現在看電影，精彩程度不減當年，今天特別邀請2校的籃球小將一同看電影，希望日後同學們想起這部電影時，就能想起今天美好的時光。

代表市長黃偉哲出席的副市長葉澤山指出，永仁國、高中女籃隊及善化高中男籃隊選手，都是台南市重點培訓對象，兩校在近幾年的賽事上，也都取得很好的成績。市府作為選手最強力的後援，除了補助學生餐費外，同時也強化各項培訓資源，並派駐運動傷害防護員，降低發生運動傷害的機率，強化選手的運動表現。

此外，為籌辦今年的全國運動會，市府除持續挹注選手培訓經費、菁英選手個人服務計畫、運動傷害照護等選手面的照顧之外，還爭取14處場館合計1.7億元的場館修繕經費，希望透過軟硬體同步升級，營造優質的競賽場館及選手訓練環境。

獲邀看電影的籃隊選手們，在影片結束後也認為，電影中的人物為了籃球比賽揮灑熱血汗水，激勵大家骨子裡的「籃球魂」，希望未來無論在備賽或賽事期間，都能夠時刻砥礪自己克服困難與挑戰，向更好的自己邁進，發揮團隊精神，共創佳績。

市府說，《灌籃高手》是日本漫畫家井上雄彥以高中籃球為題材創作的漫畫，在日本發行量已超過1億2000萬冊，動畫在1993年推出，台灣於1995年首播，是許多人的青春回憶。此次電影上映後，在台灣的票房已破台幣3億元，不僅周邊商品賣到缺貨，相關劇評、回憶殺也持續發燒。