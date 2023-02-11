寄養家庭是溫暖的中繼站，不過花蓮縣和全台相同，都面臨寄養家庭老齡化問題，縣府每年投入2千萬元經費，今年再度調高寄養生活費，其中未滿2歲幼童更優於中央規定，並擴大開放單身、單親、專業人士參與，希望有更多人能加入寄養家庭的行列。

因疫情無法團聚，2年後，花蓮家扶寄養家庭授證典禮今天再度登場，資料顯示，花蓮每年受虐、被遺棄、父母入獄或無力扶養等因素需要安置的兒少約200人，其中50多人受到寄養家庭照顧，今年有3戶寄養家庭退休，有47戶寄養家庭接受專業訓練、審核通過頒聘書，盼在兒少服務上持續攜手共濟，成就好事。

花蓮縣府委託花蓮家扶中心開辦寄養家庭訓練課程，花蓮家扶中心主任施政延表示，在成為寄養家庭後，除須依法遵守保密隱私規範外，也將有照顧安置費及專業社工團隊支持奧援，更提供創傷兒少照顧的親職認知與技巧學習等課程。

縣府今年度起也調高寄養生活費兒童每月25614元、少年每月28460元，如果是照顧特殊或身障的孩子，每月增加2846元，針對照顧未滿2歲幼兒另增加4186元。縣府每年投入至少2千萬元經費。

不過，目前寄養家庭照顧者年齡落在56至65歲之間的為最多數，寄養家庭年齡老化，在職的寄養家庭逐年退休，新加入的寄養家庭數量尚趕不及流失的數量，現開放單身、單親、專業幼保、社工擔任寄養家庭。

為招募更多新血，將於3月18日上午10時舉辦說明會，地點在花蓮家扶中心3樓會議室，歡迎參加，聯絡電話（03）8236005轉309、310。