台中市潭農搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動11日在登場，現場規畫搖滾馬鈴薯音樂會、在地農特產品市集、馬鈴薯採收體驗、免費手作味增、古早味紅龜粿DIY體驗等，還可把親手挖的馬鈴薯帶回家，吸引許多親子共襄盛舉。

潭農搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動11日在登場，立委楊瓊瓔也共襄盛舉。（潭子農會提供）

「潭農搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」由潭子區農會主辦，藉由活動增加潭子農特產品曝光度，提升優質馬鈴薯及在地農產品銷售機會，現場有多位貴賓到場同歡。

潭農搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動11日在登場，許多親子下田動手挖馬鈴薯。（潭子農會提供）

總幹事林淑茵表示，潭子地區馬鈴薯年產量是全台第5大，為了大力推廣品質優良在地馬鈴薯，延續舉辦「112年潭子區慶祝農民節表彰大會暨潭農搖滾馬鈴薯產業文化推廣活動」，希望藉由音樂活動吸引更多青年返鄉了解在地農產業，也增加親子接觸田園機會。

林淑茵提到，搖滾馬鈴薯是從青年創意與鄉土文化的角度出發，108農會百周年時獲得各界迴響，湧進萬人參加，奠定潭子在地農業文化品牌基礎，很開心活動延續第4年舉行，她也持續協助爭取中央及地方補助，希望透過音樂活動讓在地農特產品有不一樣的行銷方式，邀請大家一起來挖馬鈴薯，接觸田野、享受周末親子時光。