兼顧安全、挑戰、趣味性的共融式遊憩場近來非常流行，虎尾鎮也完成興建一處，有攀繩、攀岩塊、繩索遊戲塔、沙坑遊戲區、休憩座椅、沖洗區域，11日由縣長張麗善、議長沈宗隆、虎尾鎮長丁學忠一起宣布啟用。

虎尾鎮公所在中溪國小旁完成的共融式遊戲場11日開箱，到處是兒童歡笑聲。（周麗蘭攝）

斗六市膨鼠森林公園、金瓜鼠公園的共融式遊戲場去年底啟用後，每周末都有大批家長帶小孩去放電，虎尾鎮公所也在中溪國小旁闢建一處，11日正式開箱。

虎尾鎮最近在中溪國小旁完成闢建一個共融式遊戲場，有攀繩、攀岩塊、溜滑梯等設施。（周麗蘭攝）

頂溪體育休閒共融遊戲場配合原有地形，強化遊戲場的挑戰性及趣味性，有攀繩、攀岩塊、溜滑梯、繩索遊戲塔、沙坑等，是一個適合全齡的友善安全休閒場域。

張麗善表示，希望每個鄉鎮市都有適合全齡共融的公園、親子公園，例如斗六的膨鼠森林公園就是當地民眾的小確幸，她會繼續努力打造更多適合全齡的友善休閒場域，讓鄉親在自己的鄉鎮就近暢玩，培養親子關係，健康快樂成長，一個好的公共環境不只能夠陪伴孩子長大，也能提升鄉鎮的生活品質，。

張麗善表示，縣府這幾年來陸續改善各鄉鎮核心學校的照明設備，添購共融式遊憩設施，資源多元運用，除了營造友善休閒活動環境，也讓學校與社區結合。

虎尾鎮長丁學忠則表示，虎尾鎮的「632高地公園」是虎尾鎮第一處共融式公園，去年規畫設置全縣最大親水樂園，目前工程已發包。