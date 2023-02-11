45歲名嘴砲哥昔日上過不少節目，以「情色達人」自居的他多次披露八大行業生態，在網路上也小有名氣；豈料，砲哥被發現5日在士林區下車突然倒地，送醫搶救不治，享年45歲。事後家屬心碎表示，他在世為社會公義奔走，「終於可以好好休息了」。

據指出，士林警消5日中午12時許獲報，士林區社子大橋附近某巷弄內出現一名男子倒在車子旁，有民眾看到他在下車就突然倒下；之後男子被送往新光醫院搶救，仍宣告不治，而死者桂姓男子正是45歲的名嘴砲哥。

砲哥近年因罹患糖尿病，定期要洗腎，因此淡出螢光幕前，據了解，家屬趕到醫院後，對砲哥死因沒有意見，後由醫院開立死亡證明書；根據《鏡週刊》報導指出，砲哥家屬感謝各界關心，但也心碎地表示，砲哥生前幾乎全年無休為社會公義忙碌奔走，如今卸下重擔，終於可以好好休息了。

而砲哥也是台北市議員徐立信的助理，他自稱「情色達人」，多次接受訪問，大聊各種聲色場所的消費方式和背後祕辛等，更曾爆料有民代經常上酒店、揭穿各類型詐騙手法，一度活躍於各大節目和訪談。

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