8點檔《機智校園生活》雖己經下檔一陣子，但演員群們感情不隨戲散，彼此私下還是常約聚會。日前李星鏴（酒令）在聚餐上大吐煩惱，表示拍攝「機智」一年多來，戲服竟然累積了超過三大箱，衣服狀況都還很好，因此揪大家做公益二手拍賣，加上6日土耳其發生7.8強震造成無數人傷亡，因此決定將這次公益二手拍的部份所得，以及現場自由捐贈的金額，悉數捐給土耳其救災專戶。

李星鏴（右起）、鄭豐毅、孔令元這回一起捐出二手衣做愛心。（李星鏴經紀人提供）

此舉獲得認同，竟一口氣號召了劇中12位演員積極參與，包括周曉涵、楊銘威、愛雅、孔令元等人。在整理物品的時候，大家忍不住先挑了起來，鄭豐毅（小胖）拉著酒令直接說：「這件我可以哎，這件我要。」讓酒令哭笑不得直說：「不行啦，那是要留給粉絲挑。」

周曉涵（左起）、鄭芯恩、李星鏴拍戲拍出好感情。（李星鏴經紀人提供）

衣服多到怕扛不動的賴雅琪表示自己過去會偶爾在個人ig上賣二手衣，這次不但能實際見到「買客們」還能和大家一起參與公益，真的超棒。阿布吳玳慈軟萌地說：「我的衣服沒有很多哎，但跟大家一起就很開心。」

孔令元半開玩笑表示，非常擔心賣不完要扛回家，呼籲大家一起來現場共襄盛舉，一起延續衣服生命做愛心。而愛雅因為家裡的關係當天不克出席，不過還是有很多美美的衣服跟粉絲分享。

「機智公益二手義賣」將把部分所得捐給土耳其救災專戶。（李星鏴經紀人提供）

演員們看著土耳其強震新聞上一幕幕令人心碎絕望的畫面，希望透過這次的拍賣，成為別人的天使，讓他們可以度過難關。「機智公益二手義賣」將在2月12日(周日)於西門新宿靠邊走藝術空間舉辦。