前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，11日他到屏東總圖舉辦簽書會，開心地與鄉親分享出書心得，沒想到遭到監察院長陳菊「偷襲」，陳開玩笑抱怨潘不懂禮數，新書發表會、簽書會都沒邀請她，她只好不請自來，會中還大爆料她眼中的潘孟安，對此，潘笑稱，非常感謝陳一路以來對他的照顧與扶持。

前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，11日他到屏東總圖舉辦簽書會，沒想到遭到監察院長陳菊「偷襲」。（謝佳潾攝）

潘孟安11日下午以作家的身分，回到屏東總圖舉辦故鄉首場簽書會，現場湧現數百人手拿著《紅色鋼鐵人》要給他簽名，而在簽名前，潘按照慣例先與民眾分享一下出書心得，沒想到途中竟遭到陳菊「偷襲」，他看著陳菊走進來時，一臉的驚訝與興奮，隨即上前擁抱，足見兩人的好感情。

前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，11日他到屏東總圖舉辦簽書會，沒想到遭到監察院長陳菊「偷襲」。（謝佳潾攝）

「潘孟安很不懂禮數。」陳菊一開口就先開玩笑地說，潘出新書，結果發表會沒有邀請她，連簽書會也沒有，她是今天要去三地門玩，在半路才知道潘要在總圖辦簽書會，所以她只好不請自來，來偷襲一下，看潘怎麼辦。陳菊一說完，全場哄堂大笑，潘更是樂開懷。

前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，11日他到屏東總圖舉辦簽書會。（謝佳潾攝）

隨後，陳菊開始爆料她眼中的潘孟安，她說：「我認識的潘孟安，是個浪漫的浪子，認真、敬業、堅持，還有點固執，同時理想性很高，在台灣能夠從事政治超過30年還保有高度理想的人，是非常珍貴可貴，潘就是這樣的人，對於這樣的政治工作者，台灣社會要珍惜」。

陳菊還說，潘第一次參選車城鄉代時，她就從台北南下幫潘助選，坐了好幾個小時的車、結果講話不到10分鐘，不過她覺得非常值得，因為潘改變了恆春半島的選舉文化，不用買票而是靠理想、熱情獲得鄉親的認同，所以之後潘選縣議員、立委、縣長，她都是忠實助選員之一。

陳菊強調，潘孟安為了屏東的建設，不管對蔡英文總統還是前行政院長蘇貞昌，他都無所畏懼地據理力爭，屏東人要好好感謝他。

前屏東縣長潘孟安卸下職務後，發表新書《紅色鋼鐵人》廣受好評，11日他到屏東總圖舉辦簽書會。（謝佳潾攝）

對於陳菊的誇獎，潘孟安滿懷感恩，他說，因考量陳菊監察院長的身分，所以不想對她造成困擾，結果她還是這麼情義相挺，一路走來都是如此照顧、扶持他，從沒變過，有這樣的前輩提攜他，他感到很幸福。