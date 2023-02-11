國政基金會資深顧問趙春山表示，這次國民黨訪問團在北京的拜會過程中，「第一次聽到新上任的國台辦主任宋濤說，歡迎綠營人士到大陸訪問，只要他們也認同九二共識、反對台獨，大陸都願意接觸。」此外，國民黨副主席夏立言表示，和中共中央政治局常委王滬寧會面時，王滬寧再三囑咐宋濤，要落實好台灣農漁民的建議，顯示大陸新一屆領導班子對台灣事務展現主動積極的一面。

夏立言一行10日晚間在北京飯店接受本報記者訪問。雖然自蔡英文總統2016上台後，兩岸關係急凍，官方中斷往來至今，但趙春山說，此行從種種跡象嗅出大陸展現的善意，令人感到「春暖」的氣息，例如在座談會或是近期與大陸學界視訊座談，沒有聽到涉台學者大談武統，取而代之的是恢復交流與對話；但是否能迎來「花開」，大陸也暗示，「要靠你們自己努力」。

趙春山說，在兩岸兵凶戰危之時，國民黨副主席夏立言一行訪陸，大陸領導人包括王滬寧和宋濤都強調，希望兩岸老百姓都過上好日子。在國民黨代表團面前，「大陸官員都知道台灣藍綠政治氣氛很複雜，說話時顯然都經過思考，並未說出令我們尷尬的話，我們也能體會到他們的用心」。

談到10日傍晚和王滬寧會面，夏立言觀察，中共二十大之後「新人事新作風」，對於國民黨代為反映的台灣農漁民的問題，王滬寧頻頻叮囑宋濤，「他們講的一定要好好具體落實，如果大陸做不到的，也要說清楚原因。」因為農漁產品檢驗、檢疫、申報分屬不同的主管機關，解決問題需要一段時間。讓他感受到陸方展現誠意傾聽，官員也願意積極解決問題。

對於綠營攻擊國民黨不敢在大陸說「一中各表」，趙春山表示，國民黨訪問大陸是來解決問題、不是來吵架的，「一中各表」彼此心照不宣，如果各自堅持中華民國、中華人民共和國，還怎麼談下去？當夏立言與宋濤會面，談到國共的政治基礎是「九二共識」與反台獨時，他當場強調，國民黨的「九二共識」是「原汁原味的九二共識」。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，國民黨的大陸政策重點，一是避戰，二是對話。夏立言此行訪陸，展現出國民黨有能力，具備和大陸維持溝通管道。在兩岸兵凶戰危之時，大陸涉台系統人事換血，一批新人上台，國共能夠保持良好的溝通聯繫。這次代表團赴陸關心台商台青，針對農漁民、台商台青遇到的實際問題與大陸官員交談，就是要來解決具體問題。