喇叭暴躁症患者很多！有駕駛行經新北勢汐止區鄉友街時，疑似因為他按喇叭示警，與違規停在對向車道的平行賓士車產生行車糾紛，該賓士車副駕駛竟然輛出一把「黑色開山刀」揮舞嗆聲，並且在另外路口，該賓士車又下來2名惡煞持球幫疾行走來，其恐怖的途徑，也嚇得他持影片到警局報警，也感到恐懼表示「這次遇到升級版的開山刀，如果看到這個車牌，一定要避而遠之」。

一名男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文，並上傳多段行車糾紛影片，他表示在2月7日晚間10時44分，在新北市汐止區鄉友街與鄉長路一段，「我在停等紅燈準備左轉，有輛賓士逆向停在我左邊，綠燈左轉時可能被我按了喇叭就亮刀恐嚇，之後沿路一直慢慢開擋我，到了紅燈三個人就拿球棒衝下車叫囂。

從影片中可見，駕駛在鄉友街等紅燈，待綠燈亮起時，他欲左轉鄉長路一段上新長安橋時，見右側有輛賓士轎車跨越雙黃線停在對向車道與他平行，於是，按了喇叭示警，沒想到，他左轉後發現該賓士車從左側硬切入他的前方煞車，並且副駕駛座1名身著黑衣的平頭男子亮出一把「黑色開山刀」嗆聲。

駕駛開車因按喇叭示警引行車糾紛，3惡煞竟持開山刀、球棒揮舞嗆聲。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

後來2車經過新長安橋、五堵車站後，駕駛與賓士車同在鄉長路一段與大同路三段路口停等紅燈，他開始打電話報警，沒想到，該賓士車後座2側各下來身穿黑衣服與白色衣服2名男子，各持球棒就直接往他的車子急速走來，嚇得他趕緊將車子往後退，並且在電話中向警方表示「他們現在下車了，趕快在五堵火車站這邊」，並且回應警察「等下會拿影片去報案」。

3惡煞的恐嚇行為讓他感到恐懼表示「最近台北棒球隊很夯，這次遇到升級版的開山刀，如果看到這個車牌，一定要避而遠之」。

影片一出，網友紛紛留言表示「算你運氣不好，遇到猴子軍團」、「直接報警了，敲貨車的四人都抓到了」、「下次可能升級到火箭筒了」、「怎麼又是，白色賓士」、「被抓的時候就變回原形了」、「逆向先被對向叭一下，然後又被你叭，就牙起來了」、「直接拿影片報警，告恐嚇吧」、「」、「喇叭暴躁症患者很多」、「這種這麼能打，怎麼不送去敘利亞」。

另外從駕駛的報案單內容可見，其報案受理內容寫著「民眾張XX稱於112年02月07日22時44分在上述地點，遭不明人士逼車並持刀恐嚇，故治所報案」。