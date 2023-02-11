日本連鎖迴轉壽司店壽司郎的分店日前遭高中生惡搞，影片在網路瘋傳，造成商譽受損，股價大跌。為了避免相同的慘案再台灣發生，高雄知名海鮮火鍋餐廳「釣客食堂」發出霸氣宣言，只要手機有下載抖音APP，就禁止進入店內用餐，消息一出吸引許多網友按讚朝聖。

《釣客食堂》7日在臉書粉專發文表示，有鑒於日本高中生為了拍攝抖音，在大型連鎖餐廳舔弄公共餐具，該店也決定即日起禁止任何抖音拍攝、也不允許有抖音網紅入內，以免亂舔情況再度上演。

該店家還特地印製了300張貼紙，上頭寫著「注意NOTICE，手機下載抖音，禁止入內，NO TikTok」，想要分送給民眾，貼文中還特地標註「抖音一響父母白養」，且再次強調禁止使用抖音。

這則貼文曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言，「優質店家大推」、「好在我從來沒有下載抖音」、「還不支持一波」、「真的超愛這個老闆」、「這貼紙也太香」，另外也有網友好奇「那IG呢？」引來老闆回覆，表示一直以來就是希望防止拍攝抖音挑戰內容，強調不是禁止觀看抖音。