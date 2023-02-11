葛西瓦在新歌〈我愛你沒有辦法〉MV裡造型多變。（聲動娛樂YouTube）

葛西瓦在新歌〈我愛你沒有辦法〉MV裡造型多變。（翻攝聲動娛樂YouTube）

天后張惠妹農曆年後為即將到來的高雄演唱會動起來，愛徒葛西瓦同樣一刻不得閒，為新專輯《我這裡有一批很純的你要不要》宣傳奔波，新歌〈我愛你沒有辦法〉MV日前曝光，曲風輕快洗腦，葛西瓦在MV裡用小黃瓜敷眼、滿頭髮捲等造型超爆笑，升格人父後單飛推出首張個人專輯，顛覆以往酷帥形象。

葛西瓦是「BOXING樂團」主唱，疫情期間創作BOXING新歌之餘，他同時間籌備個人專輯，並於3年前喜獲麟兒，《我這裡有一批很純的你要不要》就是他當了父親後，領悟陪伴兒子成長過程而完成，裡頭收錄許多關於小孩的歌曲，另一首〈夢〉就是他鼓勵兒子勇敢作夢。

這回難得在〈我愛你沒有辦法〉MV裡以爆笑造型現身，葛西瓦幽默說：「以前以為很羅曼蒂克的自己，原來這麼好笑，不擅長說話只能用唱的表達真誠。」提到MV拍攝過程，經紀人笑曝：「葛西瓦上完髮捲時嚇到，嚇到自己怎麼這麼適合。」且他個性害羞，與女主角演對手戲時都不敢直視對方，「葛西瓦跟女主角演一對夫妻，但連拍結婚照也站得好遠，他不敢靠太近還被工作人員虧」。

除了在MV裡挑戰舞蹈，葛西瓦特別感謝導演一圓他演員夢想：「非常好玩的MV，再次謝謝阿布相挺（女主角），真是為難妳了，就拜託大家點閱率這方面，我感恩到永遠。」