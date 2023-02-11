藝人隋棠與樓下鄰居紛爭讓社區大樓噪音問題引發熱議，桃園也有住12樓的陳姓屋主，控13和14樓的鄰居將地板剷薄、半夜洗衣、夜間用桿麵機等，導致魔音穿腦、影響生活，提告求償20萬，但屢屢到場的環警單位都查無具體事證，2住戶不堪其擾也已搬離，桃院法官判陳敗訴。

家住楊梅某社區12樓的陳姓母女檔控訴，正上方13樓的鄰居入住後無端將地板剷薄，平日在樓上用力踩踏、放置物品，半夜又長時間使用洗衣機，導致她因噪音引起耳鳴及血栓而多次就醫。她們也控訴14樓鄰居，平時經營蔥肉餅，小孩不分日夜都在房內奔跑、敲打牆壁、拉桌子、砸椅子，屋主則在夜間使用攪麵機，發出如脫水機的低頻噪音。

陳姓母女更爆鄰居在陽台違法裝鋁窗，洗衣機在陽台密閉空間運轉，聲響及震動讓她們不堪其擾，提告要求恢復樓層地板、拆除增建的後陽台，並向2住戶各求償20萬元。

13樓住戶矢口否認刨除地板磁磚，且家中還鋪設木質地板，也沒有踩踏地板或半夜洗衣。14樓住戶也說從未放任子女在屋內喧鬧，也沒有半夜拍打麵糰或桿麵，從未有其他住戶投訴或抗議。

桃院法官審理，認為陳姓母女診斷證明書沒辦法證明是這2層樓的住戶發出的噪音，環保局2次勘查紀錄，只查到油煙異味，停留40分鐘都查無噪音。警察局去年2月至10月受理檢舉陳情，到場也都沒有發現製造噪音的具體事證。

法官認為，以常理而論，陽台加裝鋁窗，外界聽聞發出的聲音只會更小、不會更大，並指陳姓母女要求作證的友人只是偶爾來住、鄰居也非垂直上下樓關係，沒有傳喚必要，且樓上2住戶都已搬離，沒有勘驗必要，判陳姓母女敗訴。