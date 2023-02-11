土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)的小村落出現一道深刻的鋸齒裂痕，橫跨山丘、田野、道路，無限延伸至堤防。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8的地震，救援行動已進入第5天，死亡人數持續攀升，也是繼1939年埃爾津詹地震（Erzincan earthquake）以來最強震。路透社揭示的空拍影片可以看到，土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)的小村落出現一道深刻且鋸齒狀裂痕，橫跨山丘、田野、道路，無限延伸至堤防。

土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯(Kahramanmaraş)的小村落(Tevekkeli )出現一道深刻的鋸齒裂痕。(圖/路透社)

截至目前(台灣時間晚上6時)，這起強震已造成土敘兩國總計2,4000人罹難，聯合國官員預估，超過500萬名敘利亞人流離失所，對於這個長年發生內戰的國家來說是巨大數字。

報導指出，劇烈晃動使得山脈錯動位移，山區巨石滾滾崩落，重力加速度撞擊公路及一旁的分隔島，現在該區多路段隆起毀損，駕駛不得不停留等候會車，行駛時還需留意天外飛來的落石，即使遠離建築物林立的市區，郊區現場也是慘不忍睹。

此外，美國太空公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）也釋出衛星影像，卡拉曼馬拉斯市中心的大樓幾乎被夷為平地，現在只看到一頂頂白色帳篷填滿操場，聚集大批倖存者和救難團隊；位於哈塔伊省的克勒克漢(Kirikhan)一處穀倉同樣受波及，場內設備倒的倒，存放在容器內的稻穀傾倒而出，散落一地。

卡拉曼馬拉斯市中心的大樓幾乎被夷為平地，現在只看到一頂頂白色帳篷填滿操場，聚集大批倖存者和救難團隊。(圖/美聯社、Maxar Technologies)