有些人面對愛情總是一下子就付出所有，愛得不計代價，導致最後騎虎難下，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座，在愛情中容易越愛越卑微，加上不懂得止損，最終將自己搞得遍體鱗傷，讓旁觀者看了相當心疼。

▍巨蟹座

巨蟹座面對愛情時，容易一下子就深陷其中不可自拔，透過一味地付出，渴望得到對方的偏愛，以至於當他們察覺到另一半不夠在乎自己時，會覺得自己在這段感情中十分卑微，不斷提醒自己應及時冷靜下來。但當巨蟹座想抽離感情時又沒辦法真正狠下心，甚至出現自我欺騙的情況，只因為依舊貪戀對方所給予自己的一絲溫暖而不願主動離開。

▍雙魚座

雙魚座容易在一段感情中愛得太滿，儘管他們發現時已經為時已晚，甚至會希望給予對方更多的溫暖來留住對方，這種自欺欺人的方式只會讓自己在感情中越陷越深，甚至到了覆水難收的地步。雙魚座需要保持足夠的冷靜，狠下心面對失衡的愛情，否則容易因為愛得卑微而迷失自我。

▍天蠍座

天蠍座在人群中總是一副熱情豪爽的模樣，但其實面對感情特別沒有安全感，甚至因為愛得太過濃烈，從而不斷降低自己的要求或是底線來迎合另一半，在這樣的狀態下，天蠍很容易陷入一種不愛則已，一旦愛了就覆水難收的處境，最終和另一半在互相折磨的過程中共度一生。