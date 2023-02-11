前強辯樂團主唱黃少谷(少少)2020年和女星林采薇結婚，育有1名現年2歲的寶貝兒子「阿摸」，近來疫情期間演藝收入不穩，得兼差開多元計程車養家，好在日子還算過得去，沒想到老婆林采薇11日驚吐辛苦存下的15萬元，竟遭惡人詐騙，她打出一連串心碎的符號，令大批網友相當憂心。

林采薇11日在臉書PO文，只見她用黑底白字寫下：「被詐騙了15萬，我崩潰了，心也碎了…」，她向兒子無奈道歉：「阿摸，麻(媽)媽對不起你，存的辛辛苦苦的育兒費，真的崩潰了。」根據《自由時報》報導，經紀人表示，林采薇收到包裹後，被要求付運費，哪料輸入資料後，錢竟不翼而飛，現已到警局做完筆錄。

林采薇領貨時輸個資料，整整15萬元竟人間蒸發。(圖/林采薇 FB)

貼文一出，不少被騙過錢的網友留言抱不平：「被身邊的人騙過5萬跟24萬，心眼壞的人真的很可惡」、「去年底被騙了23萬，加油！當個經驗吧」、「被騙過5萬，雖然經過10幾年到現在想到還是放不下，做詐騙的真的是出門被車撞屎」、「這種幾乎匯款都很難追回來，只能說一次經驗，下次不要再犯了。」

事實上，黃少谷曾自掏腰包出專輯，卻因此負債上百萬元，開始酗酒度日，直到騎機車酒駕被關進牢裡，加上後來小孩出生，才徹底醒悟過來，沒想到疫情衝擊收入，讓他不得不轉做服務業。林采薇過去則說過，老公的收入確實不夠養家，但見到黃少谷每天開計程車到凌晨2、3點，她感受到老公的用心，在精神上感到非常幸福。

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