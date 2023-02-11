俄羅斯削減對歐天然氣輸送，透過「能源武器化」導致歐洲天然氣價格飆漲，多國陷入能源短缺危機，但如今價格已經明顯下滑，專家表示，歐洲已經度過這次危機，擺脫對俄天然氣的依賴，「普丁輸掉了這場能源戰爭」。

商業內幕報導，國際最大石油交易商Andurand Capital創辦人安杜蘭（Pierre Andurand）表示，他已經平掉去年押注歐洲天然氣將因俄烏戰爭飆升的所有倉位，因為歐洲即將擺脫能源價格高攀的危機。

安杜蘭告訴金融時報，普丁已經輸掉了這場能源戰，如果天然氣價格維持低位，就會消彌人們對通膨及升息的憂慮，進而不再擔憂能源危機。他補充，「既然歐洲已經適應沒有俄天然氣的生活，為何還要回頭？」

俄羅斯去年8月削減北溪管線的輸送，作為西方對其制裁的報復。此後，歐洲天然氣價格急速飆升，超過每兆瓦時300歐元，當時的歐盟官員警告，隨著冬季來臨，電力供應成首要問題，甚至不排除實施能源配給制度。

殊不知，去年冬季異常溫暖，外加美國及卡達的供應馳援，為歐洲解了燃眉之急，天然氣價格大幅下跌，目前已經回落至約每兆瓦時54歐元。

安杜蘭表示，普丁錯估其影響力，就如同他失算烏克蘭的反擊程度，以及西方的團結。他說，俄羅斯永遠失去最大的客戶，而輸往亞洲的天然氣管線，至少需要10年才能到位，此外，若俄羅斯只能售往大陸，北京將有更大的議價權。

只不過，雖然安杜蘭預期天然氣價格維持低位，但認為大陸防疫政策從清零轉向共存，將激勵石油需求高漲，今年下半年油價可能觸及每桶140美元。