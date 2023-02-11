來自彰化鹿港的金鐘導演唐振瑜，獲彰化縣政府文化局邀請，返回彰化家鄉與鄉親分享其2012年獲得金鐘獎執導的紀錄片《落番》。(吳建輝攝)

來自彰化鹿港的金鐘導演唐振瑜，獲彰化縣政府文化局邀請，返回彰化家鄉與鄉親分享其2012年獲得金鐘獎執導的紀錄片《落番》，唐振瑜一身華僑裝扮，坐在演藝廳與民眾欣賞，一起進入《落番》其歷史脈絡及對這片土地的情感回憶中。

11日彰化員林演藝廳擠爆上百鄉親，金鐘導演唐振瑜返鄉與鄉親朋友分享紀錄片《落番》，彰化縣長王惠美也到場支持；《落番》2012年榮獲第47屆金鐘獎非戲劇類節目導播獎，可以說是彰化之光。

唐振瑜表示，感謝王縣長大力推動彰化藝文活動，很榮幸受邀到員林演藝廳與大家分享《落番》紀錄片，《落番》就是下南洋，紀錄先人從金門到南洋打拚的甘苦辛酸，讓離家遊子看到先人打拚的辛苦，珍惜當下。

王惠美表示，唐振瑜過去在金門當兵，因此與金門有深厚的情感，其作品包括《落番》、《戰酒》、《金門歷史風雲》，都是以金門為故事背景，透過唐振瑜導演的鏡頭可以看見先人的辛勞，帶給民眾滿滿的感動，經過10年的洗鍊沉澱，讓民眾反思要更加珍惜現在。

文化局表示，唐振瑜導演出生於彰化鹿港，1981年起因兵役與金門有了深厚情緣，90年代創立新汎亞國際多媒體，拍攝一系列以金門人文歷史故事為主的紀錄片，喚起了不少國際僑生對於故鄉的懷思與使命感。

唐振瑜導演不僅是彰化的榮耀，更是台灣之光，透過此次紀錄片放映，除見證了彰化子弟在影界的風華，也期待呼引在外奮鬥的青年不忘飲水思源，珍惜與家鄉的情感締結。