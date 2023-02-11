南投縣立委補選候選人林明溱，11日成立競選總部，國民黨主席朱立倫率5縣市長力挺。（廖志晃攝）

南投縣立委補選候選人林明溱，11日成立競選總部，國民黨主席朱立倫率5縣市長力挺。（廖志晃攝）

南投縣立委補選，國民黨候選人林明溱11日成立競選總部，黨主席朱立倫及中部5縣市長都到場力挺，並且全力催票；朱立倫強調，林明溱曾是五星級縣長、優質立委，而且了解地方需求，當選就上手，可以幫助縣長許淑華爭取建設經費。

林明溱競選總部成立大會下午在縣立體育場舉行，朱立倫率同台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠及南投縣長許淑華，還有立委曾銘宗、楊瓊瓔及李德維等人到場助勢；南投縣正、副議長何勝豐、潘一全也率議員相挺。

朱立倫指出，補選的投票率很低，即使聲勢高的候選人也可能受影響，所以大家一定要出來投票，往後他每周都會到南投催票。至於2024立委選舉，國民黨是否會將全民調納入考量？朱立倫表示，將待3月4日南投縣立委補選後再研議。

林明溱表示，他在縣長卸任後，本來想要好好休息，但是朱主席要他參選立委，他還建議讓年輕人去拚，但是根據民調結果，年輕人參選可能會有危險，國民黨要打有把握的仗，所以要他守住1席立委，因為黨有需要，他不能縮腳，才答應挑起補選重擔，並且有信心獲得勝選。

林明溱強調，他在立委7年任內，為南投縣爭取209億元建設經費，興建南投、南雲交流道，爭取高速公路20公里免通行費，未來當選將會繼續拚，並且協助縣長許淑華，向中央爭取建設經費。