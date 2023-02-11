西洋情人節即將到了，不少人都希望快點脫單，身邊有個人能陪自己過節，不過情人節沒找到對象也別擔心，日後有可能遇到好良緣。《搜狐網》近日分享2月底桃花運爆棚的4星座，他們有機會碰到新對象，也可能與前任舊情復燃。

1、 牡羊座

牡羊座對於感情義無反顧，他們敢愛敢恨，能克服情路上的阻礙，但愛情並非靠單方面努力就可以，而是要兩人相互維護，牡羊座2月底有紅鸞星圍繞，桃花運爆棚，只要與前任分手時沒撕破臉，就有機會舊愛復燃，或許只要一句話或一個擁抱，就能撥動牡羊座的心弦。

2、處女座

處女座凡事都追求完美，他們討厭被束縛，不管壓力有多大，都只會藏在心裡，外表看似理性又冷靜，但他們其實比較感性，感情裡非常挑剔，而且包容性低，所以經常難以接納另一半的缺點，2月底他們會迎來桃花運，有可能遇到新對象，也有機會與舊愛燃起火花。

3、雙魚座

雙魚座一旦愛上一個人，就會呈現癡迷狀態，無時無刻都想著對方，在感情中屬於付出比較多的一方，不管對方條件是好是壞，他們都不在乎，近期他們的感情路很順利，尤其是2月底，正桃花朵朵開，生命中會出現重要的人，甚至有機會遇到最適合自己的良緣，有機會脫單。

4、獅子座

獅子座平時講求工作效率，若事情沒有做好，會讓他們感到懊惱，此時就應停下來，檢查問題出在哪裡，事情才能看見轉機，面對感情也是如此，2月底他們桃花運大增，有望與命定良人度過一生，不過建議他們先改掉自己的缺點，例如太以自我為中心等，才有機會與對象走得長久，而缺點改進後，也可能與前任舊情復燃。