崔振赫暌違3年來台舉辦粉絲見面會。（羅永銘攝）

韓國男神崔振赫帶著3年前與粉絲的約定，今晚將在新北市政府多功能集會堂舉辦見面會，11日抵台接受媒體聯訪，他嘴甜表示，每次來台灣都有很美好的回憶，非常感謝台粉一直以來的鼓勵和支持，「對我來說是很大的動力，讓我支撐到現在」。由於下周二便是西洋情人節，他也現學現賣講「情人節快樂」的中文，還不忘自虧中文程度只有2歲小孩的等級。

崔振赫說因為重要節日幾乎都在片場度過，所以對於情人節也沒有特別印象深刻的回憶，甚至不記得自己曾做過哪些浪漫的舉動，但他自認屬於非常熱情型的戀人、很愛撒嬌，現場被眾人拱示範，他急忙比著X的手勢用英文說「NO」，並解釋，因為這僅限做給女朋友看，自己每次做都會覺得很害羞，「跟平時的我不太一樣」。

本月9日剛度過37歲生日的他也已到了適婚年齡，是否被爸媽催婚？他雖說今年過年恰巧沒到處拜訪親戚，因此沒特別被問，但也坦言，過去媽媽對他談戀愛不是很贊同，認為他應該更加成熟穩重，再以結婚為前提交往，不過最近想法變化，「媽媽第一次對我說有個認識朋友的女兒要不要見面，這是我媽第一次說這種話，讓我覺得很慌張。」

他更大方透露，該對象不僅同鄉，年紀也與自己相仿，還都是在娛樂圈工作，「不過並不是見到面就會發展成戀人關係，我也不知道到時候會怎麼樣，能不能見面也還未知」，也說因為自己是藝人身分比較需要多注意，「如果是朋友的朋友，不會排斥見面，如果透過相親介紹不認識的人，就比較尷尬了」。

崔振赫也表示，這是自己疫情後首次出國，心情格外緊張，坦言疫情前正好陷入低潮，「沒辦法好好集中精神，我應該衝一下電了，剛好有這種想法遇到了疫情，得以好好休息」，而這段時間他度過像廢人一樣的生活，「我真的想了很多事情。回顧自我找過的人生，比如說價值觀的變化，演技的方向都有變化，這2年多的時間做了很多思考」，還不忘搞笑透露已休息1年沒什麼在運動，「肌肉出走地非常多」，連小腹都跑出來，體脂肪是之前的2倍，最近要拍新劇得開始認真了。