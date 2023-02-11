桃園市議員凌濤日前曾表示，桃捷過去時常成為酬庸集散地，且人事任命屢次引發爭議。桃園市長張善政對此回應，未來將會在用人唯才的情況下，把4個副總縮減為一個。對此，媒體人黃揚明今（11）日提出警告，張善政此一措施可能會引起地方政治勢力反撲。

黃揚明在節目《新聞大白話》提到，其實張善政一上任就發現桃園捷運的運量、營收都不如北捷、台中捷運，自己提醒張善政，小心地方的政治勢力會反撲，因為習慣拿到資源，拿到好處的人，有一天拿不到的時候，張善政就會成為地方攻擊的箭靶。

對於桃園的酬庸文化，黃揚明舉最近涉入弊案的前台南經發局長陳凱凌為例，揭露陳也當過桃捷總經理，直言不得不佩服「鄭文燦執政8年能在桃園政通人和，這主要是他擅長運用手邊的資源來分配好處。」但他也強調，這樣所謂的「恩給式施政模式」，雖然讓鄭文燦滿意度飆高，並透過這種模式拿到五星市長；但從去年的九合一選舉就可以看出，該模式經不起檢驗、不堪一擊。

除了鄭文燦以「恩給式施政模式」培養出來的地方政治勢力，另一名媒體人毛嘉慶也喊話張善政，要現在的桃市府管理團隊不要大發慈悲，繼續沿用鄭文燦留下的人事安排，因為裡面很多人都是新潮流出來的，「讓他們繼續待在裡面，你們的東西還是會一直被爆料出去。」