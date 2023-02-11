國立嘉義高中物理科教師李文堂從事教學工作超過半世紀，指導的學生在全國科展多次獲獎，更12次獲選為國際科展正選代表，創下紀錄；今年75歲、說起話來精神奕奕的他一直保持學習新知的熱情，是「不知老之將至云爾」的最佳範例。

民國37年次的李文堂，從民國59年大學畢業後一直教書到現在，民國66年起指導學生參加全國科展，直到民國102年退休為止，已經參加37屆全國科展；之後他繼續擔任全國科展諮詢，沒有間斷。

全國科展前2名就能參加國際科展，從民國90年到今年，李文堂只有3屆沒有參加國際科展，他指導的學生已經12次獲選為國際科展正選代表。李文堂說，他們5次拿到全國科展第一，可以去美國參加全球最大的國際高中科學競爭（International Science and Engineering Fair ISEF）；7次拿到全國科展第二，像2月10日剛剛出爐的消息，他指導的嘉義高中學生獲得全國科展二等獎，可參加11月份在土耳其舉行的科展競賽。

李文堂表示，比起北部，中南部比較沒有教育資源，像今年物理組第1名、第3名都是北一女獲獎，北部高中有台大、中研院的師資和設備；又如去年全國科展選了9件作品赴美參賽，其中5件是北一女、1件中山女中、1件建中、1件師大附中，嘉義高中竟是「淡水河以南」唯一代表。

如何突破上述困難？李文堂表示，一方面他非常有經驗，另一方面他不斷利用課餘時間吸取新知，並從中得到參賽靈感。「從民國66年起，我每年都會去新竹清華大學圖書館找資料！」當時期中考要監考2天，李文堂都排在同一天，另一天他就去清華大學圖書館「蹲點」：「要知道，那時沒有高鐵，甚至沒有高速公路！我搭早上7點多的火車到了新竹、再轉公車去清大，在那裡待到傍晚5點，看到外國期刊中有興趣的部分就影印下來，回到家後一個月內，把這些資料消化掉。」到最後圖書館管理員都認識他了，說清大學生已經公認非常認真，這位高中老師竟比清大學生還認真。

之後台大圖書館管理員也感佩李文堂的熱情，教他如何直接上網看資料；到民國98年，李文堂投稿到外國期刊，目前已經累積5篇，點數都非常高。

李文堂最受學生津津樂道的，是他利用大量實驗讓學生愛上物理課。他看108課綱，認為最大缺點就是「實驗太少」！以前高二物理每周5節課，現在濃縮為3節；以前1學年有12個實驗，現在刪減到只剩6個；以前實驗課是獨立出來的，且課本之外另有一本實驗手冊，現在上課時間和教材都併在一起。這些都是結構性的問題。

「城鄉差距真的非常大！」李文堂感嘆，現在全國10所高中有科學班，高二可以去大學做科學研究、高三去大學做獨立研究，但只能去當地的國立大學。「科學班剛成立時我當班主任，我就說這樣的設計有問題，主要是嘉義的高教資源畢竟不足。」他舉例，嘉義高中科學班學生去當地大學選修微積分，第一次期中考可能考不過大學的數學系學生，但是期末考時嘉中學生可以考90分，大學生卻可能不到50分。

李文堂認為北部優異的高教資源應該開放給中南部學子。

「現在網路視訊教學那麼發達，若是嘉義高中科學班學生可以選修新竹清華大學線上課程，再利用寒暑假去清大做實驗，就不會辜負這些聰明的根苗了！何況這些科學班學生以後有很大機率會上台成清交。」

目前的教學現場，不少教師和學生都有濃濃倦怠感。對此李文堂說，路是自己走出來的，一個人如果想學習，在哪裡都找得到老師。退休之後，他在嘉義中學繼續教書，課比較少，有更多時間讀資料，「叫我不做我還會不習慣！一直保持學習，人就不會覺得自己老了。」保有熱情的他說，自己會一直教下去。