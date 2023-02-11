WBC（世界棒球經典賽）在下個月開打，世界各地的棒球好手將齊聚一堂，努力替自己的國家拚出好成績，美國代表球星「神鱒」卓奧特（Mike Trout）已經喊話，唯一的目標就只有奪冠，不過美國在爭冠的路途上，可能將會碰頭冠軍呼聲同樣非常高的2屆賽會冠軍日本，卓奧特有機會與隊友大谷翔平上演投打對決，但被問到該如何解決這位二刀流好手時，強如卓奧特竟也拿大谷翔平沒辦法。

10日美國公布30人入選名單，星度相比上屆WBC來說明顯增加，在小組賽5取2的賽制下，世界霸主美國闖進淘汰賽應不成問題，《MLB Network》同日邀請了卓奧特進行視訊訪談，主持人問及當美國不得不面對大谷翔平時，自己會給出什麼建議，卓奧特表示自己不知道能跟隊友說些什麼。

「我在中外野看著他投球，他擁有聯盟中最好的球威，我不認為有任何一位球員想跟他對決。」在投手丘面對大谷翔平已經非常棘手，但正如上賽季所見，也絕不能忽視大谷翔平頂尖的打擊能力，不過卓奧特依舊沒有任何想法給自家投手，「他幾乎沒什麼弱點，我甚至不知道他有什麼不完美的地方。」

若美國、日本皆順利晉級淘汰賽，至少也得到4強才有機會交手，不過除了衛冕WBC外，如何帶領母隊天使重返季後賽，也將會考驗卓奧特的領導能力，天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）上月宣布不賣球隊後，讓大谷翔平留在球隊的機率驟降，據傳大谷將在今年球季結束後尋求價值5億美元合約，而大都會已經準備提出報價，如果大谷翔平決定離開，必然將打擊天使戰力。