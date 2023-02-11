南橫公路台東段山櫻花正怒放，吸引白耳畫眉等山鳥吸食花蜜，成為美麗的花鳥圖。（莊哲權攝）

南橫公路台東段山櫻花正怒放，吸引白耳畫眉等山鳥吸食花蜜，成為美麗的花鳥圖。（莊哲權攝）

南橫公路台東段山櫻花正怒放，吸引白耳畫眉等山鳥吸食花蜜，成為美麗的花鳥圖。（莊哲權攝）

近期在南橫公路東段從下馬、霧鹿、利稻等部落，一路到摩天農場附近，都可看到火紅的山櫻花盛開，也吸引成群山鳥訪花覓食，構成美麗的花鳥圖，賞花、賞鳥正是時候。不過由於南橫多路段正進行邊坡修繕，公路局三工處提醒上山遊客，注意管制時段。

初春在南橫台東段，下馬部落的民宿前，山櫻花正盛開，桃花紅、李花白也互別苗頭，進到霧鹿部落，道路兩旁的山櫻花彷彿是在迎賓，而在霧鹿天龍飯店前，及碧山溫泉山壁旁也都被紅色軍團占領，利稻部落更是不遑多讓，一路到摩天農場附近，搭配藍天白雲或雲霧繚繞的櫻花盛景，遊客說，到處都是最美打卡點。

天龍飯店表示，廣場前的山櫻花每年春節後盛開，今年自2月上旬陸續綻放，近期滿開、花期約還有1周，是南橫旅遊不可錯過美景，但周邊「天龍吊橋古道」，因吊橋上邊坡古道部分路段受風雨侵蝕及地震影響，本月1日起修繕暫停開放。

山櫻花大開大放，也吸引山鳥造訪吸食花蜜 ，其中以白耳畫眉及冠羽畫眉為最大宗的常客，也都是拍鳥人最愛的「櫻花版美眉」，幸運的話，還可看到黃山雀、紅頭山雀、青背山雀、灰喉山椒、紅胸啄花串場，枝頭鳥鳴啁啾，蔚為美景。

另外，位於海拔2312公尺向陽派出所旁，周邊40株吉野櫻、八重櫻及富士櫻，近日也開始綻放緋紅花朵，其中粉紅富士櫻近期剛開花、預定1周後滿開，成為「台東最美警所」。

而由於南橫多路段近期內進行邊坡修繕，公路局三工處提醒上山遊客，注意管制時段。