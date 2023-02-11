共同社11日報導，日本外相林芳正10日在東京與菲律賓外長馬納羅舉行會談。考慮到在東海和南海加強軍事活動的中國，雙方就合作維持基於法治的國際秩序達成一致。防衛相濱田靖一也在防衛省與菲律賓防長加維斯舉行會談，確認將深化安全保障合作。

在外長會談中，林芳正就首相岸田文雄9日在首腦會談中表明的官民援菲6000億日圓（約新台幣1377.1億元）進行說明，並告知將協助建設鐵路和港口等基礎設施。雙方還就緬甸等地區局勢交換了意見。

濱田在與加維斯的會談中，考慮到中國的動向，指出「（日菲）兩國針對憑藉實力單方面改變現狀，擁有眾多共通課題」。雙方商定將加強自衛隊和菲軍的聯合訓練和在防衛裝備及技術方面的協作，並推動加上美國的三國合作。

馬納羅和加維斯兩人隨菲律賓總統小馬可仕一同訪日。岸田9日在官邸與小馬可仕舉行會談，同意優化派遣自衛隊入菲實施災害救援、人道支援時的手續。考慮到在東海和南海加強軍事活動的中國，雙方有意深化安全保障合作。岸田在會談後的聯合記者會上表明，2022、2023年度將向菲方提供包括政府開發援助（ODA）和民間投資在內共計6000億日圓（約新台幣1377.1億元）的支援。

這是小馬可仕去年6月就任總統後首次訪日。根據菲律賓的制度，他國部隊在其國內活動時需要經過複雜的手續，通過簽署優化手續的備忘錄，今後可迅速派遣自衛隊。但此次把派遣目的限定為災害救援和人道支援。岸田在聯合記者會上強調稱：「將把兩國廣泛的合作關係進一步提升至更高維度。」

在會談中，關於以備忘錄為契機強化自衛隊和菲律賓軍隊的聯合訓練、優化部隊相互往來的機制，兩國首腦一致同意繼續進行討論。此外還力爭增加美國也參與的日美菲三國聯合訓練，以強化關係。

會談中確認了日本將為連接首都馬尼拉的通勤鐵路建設項目提供約3770億日圓（約新台幣862億元）貸款，並商定為實現去碳化在能源領域開展合作。

關於日本向菲律賓要求遣返被認為在日本多地搶劫案中下指令的4名嫌疑人一事，兩國政府已在會談前合作解決。