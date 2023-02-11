民進黨台北市議員王世堅近日表示，在經過一些莫名其妙的攻擊之後，對於綠營台北市中正、萬華區的立委初選，確實開始起心動念了，這也讓台北市中正萬華區立委選戰，備受關注。YouTuber「桃園孫先生」今天(11日)在台北市中正、萬華區進行「中正萬華區立委民調大對決」街頭民調，結果，王世堅以14票遙遙領先、其他依序為，無黨籍立委林昶佐6票、國民黨市議員郭昭巖5票、國民黨市議員應曉薇4票、國民黨市議員鍾小平3票。

桃園孫先生今(11日)在YouTube頻道針對「中正萬華區立委民調大對決」進行街頭民調，列出應曉薇、郭昭巖、鍾小平、王世堅、林昶佐等5人，詢問民眾「立委會投誰？」結果王世堅以14票領先，其他依序為林昶佐6票、郭昭巖5票、應曉薇4票、鍾小平3票。

選擇王世堅的民眾表示，「他有一套正義的尺，他可以很真誠的講出自己正義的話，很欣賞他。自己偏藍，但是會投給王世堅」、「他講話比較實際」、「敢做敢言」。

選擇林昶佐的民眾認為，「他很努力，很欣賞他，讚」、「很認真」。

選擇郭昭巖的民眾表示，「熱心服務」。

選擇應曉薇的民眾認為，「她是議員有在做事」、「她做得很好」。

選擇鍾小平的民眾則表示，「敢說話、有魄力」。