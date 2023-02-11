彰化縣長王惠美拋磚引玉，自掏腰包捐贈20萬元，10日集結所有彰化在地團體共390箱的物資，總價值超過380萬，由專車送往土國。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣長王惠美指示縣府社會處，並集結縣內各公益團體，匯集物資以援助土耳其。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

土耳其強震造成當地大樓倒塌，累積死傷人數超過2萬人，彰化縣長王惠美拋磚引玉，自掏腰包捐贈20萬元，10日集結所有彰化在地團體共390箱的物資，總價值超過380萬，由專車送往土國，給予土耳其浴火重生的力量。

土耳其6日發生芮氏規模7級以上強震，根據當地消息指出，目前已造成至少2萬3726多人死亡，許多民眾流離失所、無家可歸，加上土耳其將迎來寒冬，民眾欠缺保暖過冬物資。

彰化縣長王惠美指示縣府社會處，並集結縣內各公益團體，匯集物資以援助土耳其，包含華湑有限公司、手套博物館、彰化縣工商婦女協會、彰化縣慈善團體聯合協會、福慧行願社、彰化縣幸福小舖實物銀行等善心企業與社福團體。

王惠美更自掏腰包購買20萬元的睡袋賑災，幫助土耳其的民眾度過寒冬，王惠美說，過去土耳其在台灣最需要的時刻，伸出援手，因此指示社會處，結合縣內多家企業、民間單位等，購買像是毛毯、保溫瓶、內衣褲等保暖衣物用品。

而這些用品總計390箱，市值超過380萬5700元，物資在3天內集結完畢，10日由嘉里大榮物流股份有限公司收件後，送出駐台北土耳其貿易辦事處指定集貨點，王惠美強調，希望能透過大家的力量，幫助土耳其重建家園。