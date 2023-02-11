女星熊熊（卓毓彤）長相姣好又有G罩杯身材，被封「美胸女神」。昨（10日）她和男星無尊一起主持活動，穿上黑色深V洋裝跳舞，無尊忍不住低頭偷看，事後還搞笑地解釋：「突然發現熊熊的衣服好精緻好好看。」

熊熊10日在IG限時動態上傳一段有關工作的花絮影片，她當時妝髮精緻、完整，身穿黑色深V平口短洋裝，貼身的剪裁襯托前凸後翹的曲線，低胸的設計更秀出深邃事業線和北半球，她開心地在鏡頭前扭腰擺臀，一旁的無尊不禁低頭偷瞄，視線恰好落在熊熊的美胸上，不過無尊發文解釋：「突然發現熊熊的衣服好精緻好好看。」熊熊事後轉發無尊的IG限時動態，自嘲：「我跳舞真的只有喜感沒有性感。」

熊熊曾透露體質易水腫，如果又加上賀爾蒙失調，看起來就會很浮腫，感嘆自己是「沒有資格體重上升的體質」，體重超過45公斤就會顯得矮、肥、短。

熊熊指出，為了維持理想的外型，她得付出比別人多的努力，除了運動，還有喝進體重數字40倍的水。如今穿上性感的洋裝辣露好身材，連無尊都忍不住一看再看，可說是把體態維持得相當好。