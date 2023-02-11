企排18年11日於國立成功大學進行第十五週的賽事，第二場比賽由去年霸主高雄台電迎戰新北中纖，高雄台電本場比賽打出強勢開局，但新北中纖不遑多讓，靠著劉美菁與 Zsanett 立刻扳平戰局，隨後高雄台電李姿瑩與黃瀞萱兩人聯手串連攻勢加上團隊頑強的防守，終場以 25比13、21比25、25比22 以及 25比18，3比1的局數收下本場比賽勝利。

高雄台電靠著黃芯瑜在三號位的攻擊首開紀錄，隨後陳姿雅與黃瀞萱兩人串連攻勢，打出一波 4比0 的攻勢，迫使新北中纖喊出暫停。暫停過後，高雄台電持續逞兇，防守上不僅成功抵擋新北中纖的攻擊，進攻端上陳姿雅更火力全開，連續在四號位攻擊得手將差距擴大至十分，高雄台電收下第一局。

第二局新北中纖吹起反攻的號角，劉美菁與 Zsanett 攻守兩端的好表現幫助球隊取得小幅領先，高雄台電喊出暫停，暫停回來高雄台電急起直追，但新北中纖 Sara 與劉美菁可不同意，兩人攜手擴大領先優勢，新北中纖要回一局。

進入第三局，新北中纖頑強的防守讓高雄台電吃足苦頭，但高雄台電不是省油的燈，黃芯瑜以及黃瀞萱兩人一守一攻的帶動下，雙方前半段戰成 10比10 平手。進入中半段，新北中纖一度靠著對手攻擊出界取得三分領先，但李姿瑩與黃芯瑜隨後用一連串的攻勢追平比數，雙方再次進入拉鋸，未料新北中纖關鍵時刻接發球失誤送分，高雄台電搶先聽牌。

關鍵第四局，高雄台電拿出銅牆鐵壁般的防守，多次阻斷新北中纖的攻勢，開局取得四分領先，新北中纖立刻喊出暫停調整。暫停回來，新北中纖靠著童琦芳與劉美菁的攻勢反倒超前比數，但高雄台電迅速展開反擊，連三次攔網成功加上一記 Ace 球再次超前，讓現場情緒 high 到最高點，加上黃瀞萱連續攻擊得手幫助球隊取得四分領先，新北中纖喊出暫停，但仍無法抵擋高雄台電的一輪猛攻，高雄台電拿下第四局，也收下本場比賽勝利。