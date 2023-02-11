2023承億盃全國羽球錦標賽正在進行式，今舉辦開幕式。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

承億集團創辦人戴俊郎表示，他工作忙碌之餘唯一喜愛的球類運動就是羽球。（承億集團提供∕呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠感謝戴俊郎團隊用心規畫這場盛大賽事，讓全台好手可以齊聚嘉義市。（承億集團提供∕呂妍庭攝）

2023承億盃全國羽球錦標賽正在進行式，今舉辦開幕式。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由華人文創設計旅店龍頭品牌承億集團與嘉義市政府共同主辦的2023承億盃全國羽球錦標賽正在進行式，全台約2000位選手參賽，其中花費最長交通時間的選手來自綠島，承億集團更祭出高達87萬元獎金、獎品及承億集團旗下8間飯店的住宿券，吸引來自各地羽球好手齊聚嘉義大展身手。

2023承億盃羽球全國錦標賽7日開打至12日共6天，賽事分為6大組別，包含公開組、分齡組、社會組、大專校院、學生組及EMBA邀請組共1376場賽事，參賽選手總人數近2000人，是嘉市今年首場大型賽事，包括前羽球國家隊球員楊仕政、邱翌如以及世界壯年錦標賽國手黃秋忠、李卓群，羽球天后戴資穎的陪練員簡富紘等好手都共同參與。

特別的是，遠從台東離島前來嘉義參賽的綠島國中國三生顏渝潔是本次賽事花費最長交通時間的選手，顏渝潔透露，這次和爸爸、妹妹同行一起從台東開車來嘉義，自己從國小開始接觸羽球比賽，一開始很挫折但越練習越有心得，十分珍惜每次的比賽機會。

今在嘉義市港坪運動公園體育館舉行開幕式，嘉義市長黃敏惠、承億集團創辦人戴俊郎、羽球天后戴資穎父親戴楠凱、中華民國羽球協會理事長張國祚及嘉義市議長陳姿妏共同開球。

戴俊郎表示，他工作忙碌之餘唯一喜愛的球類運動就是羽球，為鼓勵員工培養運動習慣，還為員工聘請羽球教練授課、成立羽球隊，甚至出資籌辦承億盃全國羽球錦標賽。

黃敏惠感謝戴俊郎團隊用心規畫這場盛大賽事，讓全台好手可以齊聚嘉義市，這裡有最好的比賽場地，大家彼此觀摩學習、切磋球技，透過賽事讓羽球運動更加富有趣味及挑戰，更鼓勵選手比賽之餘，利用時間逛逛這座美麗的幸福城市。

今年承億盃全國羽球錦標賽購買羽球知名品牌YONEX共400打，僅使用過一次的比賽用球將在賽後捐贈分享給嘉義市各國中小，轉作為各校隊練習球，藉以回饋在地，鼓勵、提升嘉義羽球風氣和水準。

除由承億集團準備的高額獎金、獎品外，台中商銀、安泰銀行、王道銀行、柏熹衛廚、水硯室內裝修公司、苰莆室內裝修公司、帝谷通信工程公司、偉世塔廚具公司、弘盛工程行、正大工程行、奇弘空調、川玉消防等熱心企業亦支持並提供贊助，攜手承億集團與市府推廣全民羽球運動。