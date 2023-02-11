陳姓男子於2021年間任職業軍人時，網路認識1名當時台中市國中少女，與少女約某公園發生性關係，並引誘其自拍裸胸照片給他，少女家人發現報警；一審審酌，陳男因未付和解金，依妨害性自主等4罪，判陳3年6月徒刑，可上訴。

判決書指出，陳姓男子當時與該國中少女到台中市1處公園石椅上，發生性關係3次，事後慫恿少女自拍不雅私密照傳給他，還常傳LINE訊息說「我要看胸部」，經少女父親察覺報警。

陳男辯稱，以為少女未滿16歲，但不知未滿14歲；法官認為，陳既然知道少女未年滿16歲，依現役軍人涉犯對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪、引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪等2項罪名論處。

判決書指出，陳男明知少女尚在發育階段，卻邀發生3次性關係，陳男事後雖與少女家屬談調解，願意賠償50萬元，結果又未依調解內容支付，在危害少女身心下又未履約，判處4罪共3年6月徒刑，可上訴。