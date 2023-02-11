基北北桃4縣市首長今天齊聚平溪，舉行4縣市的合作交流會議，其中基隆市長謝國樑也透露出力拚升格的雄心壯志，不僅在致詞時以「4個縣市直轄市」概括今天與會的城市，在媒體詢問放天燈時有什麼心願，謝國樑也毫不遲疑說出「基隆要趕快升格」。

謝國樑今天與台北市長蔣萬安、桃園市長張善政一同受邀，到新北市平溪天燈節，並在活動前舉行基北北桃合作交流會議，針對交通、社福、文化及觀光等議題做討論。

會後記者會由謝國樑致詞時，他表示，這樣的跨縣市平台對基隆市民的生活大小事非常重要，因為今天在交通、關懷、文化方面有很深刻的討論，所以他很興奮也很期待未來逐步落實以後，「4個縣市直轄市」的相互合作及緊密交流，一定能夠讓生活及工作品質大幅提升。

除了致詞時提到「4個縣市直轄市」這樣的字眼之外，在聯訪時，有媒體詢問4位市長在放天燈時會寫下什麼心願，謝國樑直接回答，「我們基隆要趕快升格，跟我們三個直轄市都一樣。」直接透露出力拚升格的決心；不過，最後在放天燈時，謝國樑在天燈上的題字為「基北共好 合作無間」。