半山夢工廠11日舉辦情人節「樹心跳到底」愛情大告白競賽，參賽者跳下生命樹30.8公尺的樹心前，喊出心中的話，其中，吳姓情侶以「我們就像雞排尬珍奶最對味」獲得冠軍，陳姓單親媽媽則是獲得最佳勇氣獎。

樹德企業董事長、半山夢工廠創辦人吳宜叡表示，情人節是個特別的日子，舉辦這場活動，希望大家勇敢表現自己的愛，參賽者年齡從23歲到50歲，有的是老夫老妻，有的是熱戀情侶。

情人節「勇氣冒險、體驗大告白」，參賽者 要站在高30.8公尺的跳台上說出自備台詞，然後一躍而下；獎項包括樹德收納產品、歐萊德曠野玫瑰香水50ML、巧克力、情人節花盅、情人套餐券等觀。

參賽者的台詞五花八門，「親愛的，我會像樹德商品一樣，堅固耐用」、「我們就像雞排尬珍奶最對味」、「謝謝你接受我這個單親媽媽」等，有的逗趣令人噴飯、有的發自內心令人動容。

吳姓情侶的告白，「我們兩人就像雞排尬珍奶一樣，最對味，在一起3年兩人一共胖了20公斤，希望我們繼續幸福肥下去！」以準備用心、道具充分、勇氣十足等好評，奪下冠軍，贏得最大獎價值8000元的獎品。

陳姓女子向台下的老公高喊「謝謝你接受我這個單親媽媽，我們在2014年結束光棍節，還一起生了3個。」話還沒說完，她先落下眼淚，而跳下地面後，老公輕摸她的頭、安撫她的情緒，獲得最佳勇氣獎。

半山夢工廠12日舉辦情人節「潑墨畫傳情」活動，透過創意潑墨畫表白、傳情達意，歡迎有情人報名參加。