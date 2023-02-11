P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人11日「燃South！17來吧！」17直播冠名主題周，首戰迎戰新北國王，洋將鐵米上半場飆進5顆三分球攻下27分，雙方上半場呈現拉鋸戰，決勝節鋼鐵人不放棄追分機會，最後以102比109苦吞4連敗。此役共五人得分上雙，鐵米破本季個人得分新高40分，陳又瑋拿下13分、9助攻。

總教練鄭志龍表示，國王隊的兩隻中鋒與後衛的擋拆配合，鋼鐵人無法有效找到應對方式，是今天落敗關鍵，但他肯定球員們整場不放棄的精神，奮戰到最後一刻。針對新洋將悟空初登板，鄭志龍說，悟空的加入以及之後在後衛群的調整，會讓隊上的射手有更大的空間發揮。

開節，鐵米連得9分，新北國王攻勢猛烈，8分落後，而後打出一波12比2的攻勢，包含初登板的悟空以三分彈亮相，隨即鐵米連飆兩顆三分，王律翔把握中距離和三分外圍空擋，首節鋼鐵人以28比30落後。

第二節，藍少甫在籃下與隊友成功連線，拿下4分，鐵米依舊展現火燙手感，攻守兩端皆展現主宰力，與新北國王呈現拉鋸戰，鋼鐵隊長呂政儒先是一記三分球，陳又瑋兩次拋投得手，悟空切入後閃過防守者後反手上籃，中場鋼鐵人以58比60落後。

易籃後，鐵米多次把握中距離，擋不住新北國王三分外線齊發，被拉開至雙位數，王律翔一記三分，陳又瑋精彩拋投，及悟空抄截後一條龍上籃緊咬比分，藍少甫擊敗進攻計時器，壓哨三分入袋，鋼鐵人第三節末拉尾盤，以77比82進入決勝節。

決勝節，王律翔、藍少甫接連在三分外線放冷箭，陳又瑋成功防守後快攻得手，加上替補上陣的張傑瑋一上場就有貢獻，中距離拿下2分，陳又瑋一次成功長傳給鐵米，要到小帳加一的機會，最後兩分鐘，林郅為兩次把握中距離得手，試圖追趕比分，惜終場鋼鐵人以102比109落敗。

今日初登板的悟空表示，因為目前只與球隊練幾次球，仍在與球隊磨合、習慣隊友，他也說，期許自己的加入能讓球隊在進攻端上運作更順暢，有更多選擇。

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