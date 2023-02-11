《太平洋的迴聲-優席夫當代藝術特展》今天在台東美術館開幕。（莊哲權攝）

《太平洋的迴聲-優席夫當代藝術特展》今天在台東美術館開幕。（莊哲權攝）

《太平洋的迴聲-優席夫當代藝術特展》今天在台東美術館開幕。（莊哲權攝）

在台東縣長饒慶鈴力邀下，台東美術館推出旅英阿美族藝術家優席夫的《太平洋的迴聲-優席夫當代藝術特展》，包含經典畫作、攝影作品，以及與族人跨界合作的文創設計、立體裝置創作，呈現他10餘年來跨界創作的藝術能量，展期至4月2日止。

阿美族藝術家優席夫出生成長在花蓮玉里馬太林部落，成年後隻身離鄉逐夢，定居在英國古老的藝術之都愛丁堡，並因一連串奇妙的際遇開啟他的藝術創作之路。

縣府文化處表示，身為台灣原住民族藝術創作者，優席夫極為敏銳的洞察力與實踐力，讓他深深明白透過創作能夠展現的強大力量，巧妙地交互辯證、相融，進而撞擊出極為精彩奪目的繪畫作品與跨界行為藝術。

他不僅是藝術家，也是極富感染力的演說家，在疫情期間為國家地理頻道主持的《南島起源》系列，更奪下2022年金鐘獎的人文紀實節目獎、自然科學及人文紀實節目主持人獎等兩個獎項。

為延續南島精神，在饒慶鈴力邀下，優席夫展出《太平洋洄聲》當代藝術特展，40件作品包含經典畫作，疫情席捲全球中完成的最新畫作與攝影作品，更邀請其父親等4位藝術家共同展出，呈現多元創作。

優席夫表示，台東擁有豐富的色彩、文化，期待透過具有在地、南島精神的作品，以及跨領域的裝置藝術，讓觀者看見台東的藝術及人文，並且被這塊土地吸引、療癒。

今天的開幕式，由少多宜老師祈福，阿美族金曲歌后以莉‧高露演唱海洋母親之聲，知名舞蹈家賀連華以現代佛朗明哥舞詮釋大地之母，以歌聲、舞蹈與藝術家優席夫作品對話。

台東縣政府祕書長盧協昌指出，饒慶鈴積極打造台東成為南島文化首都，匯集更多藝術創作者在台東交流並走向國際，新春年後特展邀請優席夫來台東展出，他的畫作讓看展民眾心靈獲得平靜與正能量，與「台東藍」雷同。