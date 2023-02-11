來自新北、基隆、新竹、雲林、嘉義及台南等縣市40幾位天使老師及大學生今天在玉山銀行總部，訴說著在偏遠地區陪伴這些孩子們的故事。從字母、英文自然發音到英語繪本閱讀，他們看到孩子喜悅的表情與眼神，堅信「有了我們，這些孩子因此很不一樣」。

玉山銀行行銷長林俊佑開場中說，玉山志工基金會落實人才培育，不僅培育自身員工，更是滋任台灣一些貧瘠教育現場，2019年，聯合「敦煌教育集團」發起「英語手牽手計畫」，號召天使老師至偏遠小學服務，並持續擴大教學量能。

玉山志工基金會2022年響應「教育部雲屏英語學伴計畫」，與「台灣國際人才發展協會」，在致理科大講座教授陳超明團隊領導下，號召四所大學（國立海洋大學、淡江大學、台北大學、銘傳大學）的學生下鄉擔任實體家教，有溫度的學習，喚起孩童學習的熱誠，兩項計畫讓2734位偏鄉學童重拾自信，開心說英語。

敦煌教育集團董事長陳文良表示，敦煌深耕語言教育產業70載，提供不同語言需求者專業的資源，同時對公益不移餘力，希望能為台灣的教育盡一份心。與玉山銀行合作英語手牽手計畫邁入第四年，把資源送到需要的地方！

陳超明說：「希望」(hope)是他們帶給這些孩子最珍貴的寶藏，自己在6歲的時候，看到自己家庭匱乏，卻無能為力，那時就立下宏願：「希望」自己未來有能力幫助跟自己一樣的孩子。這個「希望」就跟隨著他幾十年下來到偏鄉協助英語與雙語教育。

新竹關西國小的天使老師劉見麟也看到了「希望」，參與牽手計畫的Chris，本來不太融入課程，也很討厭英語課，但是經過一次次的鼓勵與引導，Chris的眼神開始專注，學習態度也改變了，臉上散發出微笑與信心。