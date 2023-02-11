台南市中西區武廟附近的「光彩繡莊」老闆林玉泉，被稱為國寶繡才，10日凌晨在睡夢中安祥離世，享年83歲，店家11日湧入許多親友關心，家人以簡訊感謝，宣布21日舉辦簡單的告別式禮拜

林玉泉16歲當學徒學習刺繡，40歲後才開店當老闆，學習刺繡超過60年，被稱為「阿泉師」。台南廟宇鼎盛，他從縫製神明衣開始，早期作品多數提供宮廟祭祀用途，晚年廣收學徒發揚刺繡美學不遺餘力，曾與服裝設計師合作，意外將傳統刺繡手藝登上紐約時裝周，被稱為國寶繡才。

專精「台繡」手藝，光是神明衣的刺繡就有平面與立體2種繡法，阿泉師晚年雖致力將刺繡傳承給年輕學徒，但「有興趣的多，長久待下去的少」光彩繡莊內的老師傅全盛時期有20人，後來卻只剩他、妻子與妹妹。

附近鄰居稱，經常見到阿泉師在店門口的小巷散步，大家直覺健康無異狀，對他突然離世感到意外。他的家人透過簡訊表示，林玉泉回歸天父懷抱，臨終沒有病痛折磨，並宣布21日在台南市立殯儀館懷親廳舉辦告別式禮拜。