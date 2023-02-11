新北中信特攻籃球隊11日揮軍南下高雄，客場對戰高雄全家海神。上半場一度領先超過20分的特攻，在下半場海神防守回穩後，團隊屢次出現進攻當機狀態。比賽雖被追近至一顆球權差距，不過中信特攻還是靠著成功防守，以及林韋翰在比賽白熱化階段挺身而出組織進攻陣型，創造隊友多次籃下取分機會，終場新北中信特攻就以88比77拿下勝利。本場比賽中信特攻「防守大鎖」林秉聖完成個人生涯100次抄截紀錄里程碑，亦是T1聯盟首位拿下百次抄截選手，目前戰績12勝4敗穩居聯盟龍頭。

尋求隊史在高雄客場開胡的新北中信特攻，一開賽團隊就展現防守企圖心，不斷祭出侵略性的防守，讓海神首節命中率低迷僅拿下15分。中信特攻在洋將金恩（Ｎick King）上半場砍下16分的火燙手感帶領下，一度領先海神超過20分。不過，比賽在海神隊洋將波悍能（John Bohannon）替補上陣後風雲變色，第二節末個人在短時間內繳出3次阻攻，展現防守價值，帶領海神打出一波14比1的攻勢縮小比分，中信特攻以44比34雙位數領先進入下半場。

雙方易籃再戰，中信特攻在下半場進攻端手感降溫，面對海神隊防守加壓步步進逼，一度將比分拉近至一個球權的差距，比賽在白熱化階段，由今天傷癒回歸的「魔術師」林韋翰跳出來接管比賽節奏，多次創造隊友在籃下的空擋得分機會，也澆熄了海神反撲氣焰，終場新北中信特攻以88比77拿下勝利，以近況3連勝持續位居聯盟龍頭。

談到中信特攻首次在高雄客場拿下勝利，總教練李逸驊表示，「海神隊主場真的很難攻破，睽違這次的勝利也希望能帶給球員信心，季後賽再回來壓力就不會這麼大。」面對主控林韋翰的傷癒回歸，李逸驊說：「韋翰今天把團隊的攻擊節奏掌控的相當好，尤其在決勝節的戰術運用，是今天拿下勝利的關鍵之一。」

中信特攻「防守大鎖」林秉聖，屢次在防守端為球隊做出貢獻，本場比賽不僅完成個人職業生涯100次抄截里程碑，也成為聯盟紀錄第一人，林秉聖表示，「在T1元年自己的抄截數就累積的比較多，今年也學習在第二與第三線的抄截防守，雖然數據表現下降，但能幫助球隊贏球才是最重要的。」本場比賽中信特攻拿下勝利後，下一場將於2月25日回到主場再次迎戰高雄全家海神。