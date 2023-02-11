許多人嚮往台積電的工作，付出大量心力只為求得一次面試機會，一名女網友苦惱表示，日前剛睡醒時接到台積電的面試電話，當下她「人醒腦沒醒」，很多問題都回答不佳，甚至最後還問對方「上的機會大嗎？」讓她直覺不太妙，貼文一出，有其他好心網友分享危機處理的妙方。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，某天下午3點多時，她剛睡完午覺突然接到台積電的面試電話，當時原PO還沒完全清醒，很多問題都答得相當簡短，且途中還不時停頓，讓她驚覺自己似乎一點都不符合對方的期望，不像是「手腳反應快的人」。

通話的尾聲，是常見的反問問題環節，而這時原PO的腦袋似乎仍未開機，硬擠出問題「上的機會大嗎？」隨後便草草結束通話，整段過程只花了10分鐘，讓原PO覺得機會渺茫。對此，她好奇「有沒有人也是電話面試發揮不好，但最後還是被通知去現場面試？」

貼文曝光後，引來網友回應，「最後的問題很扣分」、「對，涼了」、「3點多還睡，表現不好也是剛好而已」。也有過來人表示，曾經在睡覺時接到人資來電，對方嘲諷「你還在睡喔」，因此他後來學乖，等清醒後才回電；另外，還有人說，類似情況一律先回「不方便」，和對方另約時間通話，給自己充足的緩衝時間。