量力而為！有男子因公司發起捐款給歷經強震後的土耳其，不少同事捐出10萬、2萬、5千、2千不等的善款，但他表示好幾個月都沒業績，拿不出多餘的錢幫忙，但是想到不跟風會被顯得小氣、沒愛心，甚至他去茶水間裝水，還被同事狂問「捐多少」，讓他有點不知如何是好，想傳line伸手和老婆要3千元，也不知道該如何開口，導致他壓力非常大。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，他表示公司同事熱善款給土耳其歷經強震後的善款，同事們接力捐出5千、1萬元，甚至還有同事小孩也藉由同事熱捐2千元，但是他因為好幾個月都沒業績了，沒有多餘的錢捐助，但是他想到「如果不跟著接力捐錢，我就被顯得小氣或是沒愛心」。

連他去茶水間裝水的時候，還被同事問「要捐多少」，讓他感受到壓力真的很大，因此，他當下回應同事「回去問一下老婆」，於是打算傳line給老婆伸手要3千元跟風捐款，但是他卻不知道如何開口，不知如何是好！

男子因好幾個月業績沒達標，但這時候公司發起捐助歷經強震後的土耳其捐款活動，讓他覺得沒跟風會被嫌小氣、沒愛心，但卻不知從哪拿出捐助的善款。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

從原PO上傳的訊息照片可見，其內容寫著「『一起做愛心』，送溫暖到土耳其，隨喜心、感恩的心，幫助須幫助之人，『目標1萬雙襪子』，隨喜心、感恩的心」，同事們陸續接龍表達捐助10萬、2萬、2千、5千。

貼文一出，網友紛紛留言表示「捐錢不是比闊欸，先照顧好自己」、「量力而為」、「做任何善事是出自於心意，能力範圍所及內，何必跟風」、「先過好自己的生活才有餘力去幫別人，做善心不是抽自己的血給別人用」、「其實根本沒人在乎你捐多少，留著吃飯比較實際」、「做善事是量力而為，不用理會別人的眼光」、「你們公司是有道德綁架的習俗？」。