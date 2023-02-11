2023年新北市平溪天燈節活動11日晚間在平溪國中登場，包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，以及6國大使等人，也到場共襄盛舉。侯友宜也藉由天燈為土耳其祈福，願救災一切順利平安，早日重建家園。

除北北基桃四位市長外，貝里斯大使、聖克里斯多福及尼維斯大使、巴拉圭大使、聖露西亞大使及瓜地馬拉共和國大使等人，也一起施放天燈。四位市長各自在天燈上寫下祈願字樣，侯友宜寫著「台灣攜手共好、世界友愛和平、土耳其加油」，蔣萬安寫著「基北北桃、共創美好」，張善政在天燈寫著「桃園善好」，基隆市長謝國樑則是寫著「基北共好、合作無間」。

本次平溪天燈節的主燈設計以各國「綿情語句」與「北台四縣市最夯約會勝地」為亮點，包含新北市八里結婚廣場、臺北市大稻埕、桃園市大溪情人橋與基隆市正濱漁港等，伴隨百盞心型天燈冉冉升空、齊放天際的絕美畫面，現場點燃主燈升空，夜空中20呎的主燈與百盞4呎天燈同時升空齊飛，讓現場的民眾驚呼不已。

新北市觀光局長楊宗珉表示，呼應2月14日西洋情人節，平溪天燈節特別打造心型雙主燈及百盞愛心天燈，營造情人節幸福浪漫的氛圍，希望藉由一年一度熱鬧的天燈節，吸引大量旅客前來平溪區觀光，現場民眾也可一同施放百盞粉色心型天燈，放閃平溪夜晚。

天燈晚會則邀請在地團體與明星藝人登台演出，有平溪國中十鼓隊、創作歌手童立安、同理Zunya、林茉曦、楊琳，以及壓軸男團AcQUA源少年，讓平溪天燈節晚會愈夜愈熱鬧。

除天燈晚會外，新北市政府表示，另有三大裝置藝術，融合平溪文化生態意象的霓虹燈牆、美拍廊道與許願樹，於每晚17：00-22：00亮燈，一路展至2月28日。